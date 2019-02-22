Главные выставки весны: Репин, Фрейд и китайские императоры

С первых дней весны московские музеи начинают выставочный марафон и почти не дают передохнуть любителям искусства – три важных ретроспективы, три крупных привозных выставки и один экспериментальный проект. На большинство из них наверняка выстроятся очереди, так что планируйте встречу с прекрасным заранее и запасайтесь электронными билетами. Арт-критик Ирина Осипова рассказывает, что важно не пропустить в ближайшие месяцы.

Павел Пепперштейн "Человек как рамка для ландшафта" в "Гараже"

Потомственный концептуалист, художник, писатель, музыкант, автор изысканной графики, которую одинаково приятно видеть и на музейных стенах, и в домашней коллекции, Павел Пепперштейн – мастер создавать новые миры и мифы. Их выставка и исследует, начиная с ранних подростковых работ до совсем новых, созданных специально для этого показа. Экспозиция построена как череда комнат, каждая из которых рассказывает свою историю: библиотека несуществующих книг, политическая утопия с выдуманными героями – сплошная фантасмагория, обаятельная и потому затягивающая.

Музей современного искусства "Гараж", Крымский Вал, 9, строение 32

28 февраля – 2 июня

"Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" в Пушкинском музее

Фото: предоставлено организаторами

Большая выставка из лондонской галереи Тейт посвящена самому важному направлению в британском искусстве ХХ века и заодно самому популярному у коллекционеров – на аукционах за работы Люсьена Фрейда (внука психоаналитика) и Фрэнсиса Бэкона вечно идет борьба, причем счет идет на десятки и сотни миллионов долларов. Кстати, обоих художников любит и покупает Роман Абрамович. В собраниях российских музеев их работ нет совсем, в Тейт же, как не сложно догадаться, хранятся эталонные произведения, так что выставка – хороший повод познакомиться. Кроме Бэкона и Фрейда привезут других представителей Лондонской школы – Франка Ауэрбаха, Дэвида Бомберга, Рональда Китая, Леона Коссофа, Майкла Эндрюса. В 70-е годы, когда главными трендами были абстракция и концептуализм, эта компания предпочитала фигуративное искусство – портрет, пейзаж, часто маслом на холсте. Впрочем, традиционными их работы не назовешь. Экспозиция гастролирует по всему миру и уже побывала в Лос-Анджелесе, Малаге и датском Орхусе.

ГМИИ имени Пушкина, Волхонка, 12

5 марта – 19 мая

"Бюро переводов" в "Гараже"

Не столько выставка, сколько интерактивный проект или форум, по-новому представляющий жизнь современного музея, где главное – не столько показать зрителю готовые шедевры, сколько исследовать вместе с ним окружающую реальность и актуальные вопросы бытия. Приглашенные художники, российские и зарубежные, выступят в роли проводников и экспертов. В течение двух месяцев в пространстве "Гаража" будут нон-стоп проходить перфомансы, встречи и мастер-классы. Вместе с датской художницей Каролине Х. Ларсен можно будет оплести музей цветными нитями, Ольга Житлина из Петербурга прочитает свои рассказы, швейцарский дуэт microsillons инициирует разговор о социальных проблемах прямо на ступеньках рядом с кафе, Кирилл Савченков придумает специальную игру – словом, если не боитесь прямого взаимодействия с современным искусством, вам сюда.

Музей современного искусства "Гараж", Крымский Вал, 9, строение 32

8 марта – 15 мая





Сокровища китайских императоров в Кремле

Императорский дворец Гугун в Пекине, он же Запретный город, самый большой дворцовый комплекс в мире, привозит в Кремль около сотни предметов, чтобы в деталях рассказать о жизни правителей в XVIII веке. Трон с резными драконами, роскошные парадные одежды императоров и императриц, золотые чаши, музыкальные инструменты, символы власти – все, без чего невозможна церемониальная придворная жизнь. У выставки большая лекционная программа, в том числе детская. Так что если экспонаты покажутся роскошными, но непонятными, есть шанс разобраться с помощью специалистов.

Музеи Московского Кремля

15 марта – 30 мая

Илья Репин в Третьяковской галерее

Фото: предоставлено организаторами

Очередной блокбастер обещает превзойти по масштабу все, что в последние годы делала Третьяковка (да, даже Серова и Куинджи, в хорошем смысле). Под ретроспективу отдают три этажа здания на Крымском Валу, где разместятся больше 300 живописных полотен и рисунков. Покажут все: портреты, исторические полотна, "картинки из учебников" – "Бурлаков", "Запорожцев", "Не ждали" и множество менее известных работ, которые вы с большой долей вероятности не видели раньше. Из Русского музея привезут колоссальное по замыслу и по размеру "Торжественное заседание Государственного совета" – его длина почти девять метров, и все портреты (а их на картине 81) написаны с натуры – Репину с двумя учениками разрешали присутствовать на заседаниях. Не будет только полотна "Иван Грозный и сын его Иван", в мае прошлого года поврежденного вандалом, – конца реставрации пока не видно, на выставке о картине расскажут средствами мультимедиа. Как обещала директор галереи Зельфира Трегулова, все произведения будут снабжены индивидуальной сигнализацией. Билеты уже продаются.

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10

16 марта – 18 августа

Виталий Комар и Александр Меламид в Музее современного искусства

Большая ретроспектива отцов-основателей соц-арта, совместившего, как ясно из названия, соцреализм с его вождями и лозунгами, и американский поп-арт, умело иронизирующий над стереотипами. История возникновения соц-арта уже стала легендой: в 1972 году друзья подкинули двум выпускникам Строгановки "халтуру": написать плакаты для подмосковного пионерлагеря к 50-летию пионерской организации. Готовиться начали заранее, зимой, согревались разными напитками, и в шутку представили персонажа, который пишет такие работы абсолютно искренне. Сначала появились портреты близких в псевдоофициальной стилистике, а дальше пошло-поехало – разобрали по косточкам визуальные штампы, лозунги, портреты вождей, пионеров с рабочими. Сегодня их ирония уже не кажется такой уж жесткой, но остается легко читаемой и понятной. На выставке впервые в большом объеме соберут работы, выполненные до 2003 года, когда дуэт распался. И хотя два седовласых классика давно не общаются друг с другом, на открытие обещают прилететь оба.

Московский музей современного искусства, Петровка, 25

21 марта – 26 мая

Эдвард Мунк в Третьяковской галерее

Из обширного наследия норвежского экспрессиониста все знают, главным образом, "Крик" – человеческая фигура с искаженным лицом на фоне кроваво-красного заката, который вызывал у художника отчаяние и приступы меланхолии, стала одной из "икон" ХХ века. Мунк выполнил несколько вариантов "Крика", в Москву привезут ранний, сделанный цветными карандашами. А кроме того – еще около сотни работ, главным образом, из музея художника в Осло. Они не менее впечатляющие (взять хотя бы "Вампира"), а их изломанная экспрессия связана с тяжелыми жизненными событиями и сложным психологическим состоянием. Трагический мир, наполненный болезнями и смертями близких, одиночеством, депрессией, любовными неудачами. В отдельную линию на выставке выделят любовь Мунка к Достоевскому. Считается, что мировоззрение русского писателя повлияло на него существенным образом, а "Бесы" были едва ли не настольной книгой.

Третьяковская галерея, Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 12

15 апреля – 14 июля

Ирина Осипова