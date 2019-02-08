Территория творчества: музей "Гараж" открыл мастерские для художников на ВДНХ

Отметивший в прошлом году свой первый юбилей – 10 лет – музей современного искусства "Гараж" расширяет программу поддержки художников. Помимо здания в Парке Горького, где проходят выставки, теперь у музея есть арт-резиденция на ВДНХ.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Двухэтажное здание где-то на окраине ВДНХ, летом тут должно быть здорово, но пока лучше добираться на маршрутке. Внутри встречает деловая хаски Феми (от "феминизм") – в музейном офисе в Парке Горького давно прижился рыжий кот Гараж, и у него даже есть собственный инстаграм, у мастерских же свой хранитель, собака куратора Снежаны Кръстевой. Ласки Феми не просит, в руки особо не дается (не забывайте об имени – феминизм).

Здание, где расположились мастерские, – бывшая школа, построенная аж в 1939 году, и действительно – и комнаты-классы, и длинные коридоры, и лестница с мелкой плиточкой – все до боли знакомое. Один из художников привез в свою мастерскую три старые парты, и они там как родные. Правда, в 50-е годы школу отсюда выселили, и в здании разместили поликлинику – все символично, искусство ведь тоже в какой-то степени и учит, и лечит, в 70-е пристроили еще одно здание для рентгено-диагностического отделения, теперь там будет выставочное пространство (организаторы клянутся, что уровень радиации в норме, все проверили), а соединявший постройки переход художники используют для выставок и перфомансов.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Всего из бывших учебных классов и врачебных кабинетов получилось 18 мастерских. Система такая: 14 на полгода отдаются московским художникам, оставшиеся четыре работают как арт-резиденции – туда на три месяца приезжают художники из других городов, а с осени будут и международные гости. Участников выбирает кураторский совет "Гаража", со многими из них познакомились во время Триеннале российского современного искусства, амбициозного музейного проекта по выявлению талантов со всей необъятной российской территории, запущенного в 2017 году. Для художников участие бесплатное, к тому же выделяется ежемесячная стипендия 10 тысяч рублей на покупку художественных материалов. "Гаражу" они в буквальном смысле ничего не должны – музей готов помогать в реализации идей и знакомить с кураторами, но ни дарить работы в коллекцию, ни устраивать выставки никто не обязывает. Полная свобода творчества.



Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пока что художники только начали обживать новое пространство. Кто-то уже оброс эскизами, у других еще голые стены. Некоторым и вовсе кроме стола и компьютера ничего не нужно, если предмет работы – перфомансы, видеоинсталляции, исследования по философии и социологии искусства. В первую очередь мастерские – это художественное комьюнити и территория творчества, но для всех желающих будут устраивать регулярные дни открытых дверей. Узнать о них проще всего из инстаграма, который ведут сами художники.



Антон Белов директор Музея современного искусства "Гараж" Когда я вспоминаю мастерские художников, которые я видел, мне приходит в голову мастерская Фрэнсиса Бэкона, в которой не было бокового света, только верхний, и вся мастерская была завалена красками, кисточками – очень эффектно. Или Луиз Буржуа, у которой практически до 50 лет не было своей мастерской, и она работала в какой-то каморке. Проезжая по бульварам, я вспоминаю Илью Кабакова с его чердаком, который стал центром художественной вселенной. И я думаю, что художник – это в первую очередь не выставки, которые мы видим, а именно мастерские, где взрывается, распространяется их внутренний мир, и ты можешь к нему прикоснуться. Именно так я понимаю этот проект. По контрасту с музеем "Гараж", где все систематизировано и организовано, мы хотим, чтобы здесь было пространство полной художественной свободы.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин



Хаим Сокол художник, резидент мастерских Единственный раз в моей жизни в арт-резиденции в Вене у меня была большая мастерская, и сейчас – второй случай за десять с лишним лет карьеры. Из-за этого свои большие работы я всегда вижу только на выставках. Делаю их на столе: сворачиваю ткань, рисую фрагмент, снова сворачиваю. А здесь я могу большую "тряпку" повесить и что угодно городить. Пространство диктует масштаб.



Ирина Осипова