Выставка-аттракцион: в Еврейском музее можно смотреть искусство и кататься с горки

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Бум! Бам! Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович". Арт-критик Ирина Осипова рассказывает, почему ее нужно увидеть всем.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Редкий случай для московских музеев – об этой выставке, ничуть не лукавя, можно сказать, что посмотреть ее стоит всем без исключения. Особенно, если вы на "вы" с искусством ХХ века и его сложными концептуальными формами, или если хотите отвести детей в музей, но боитесь, что им будет скучно, или если устали от "сложных лиц" знатоков и хотите просто хорошо провести время. А впрочем, если вы спец – идите тоже. В "Игре с шедеврами" идеально соблюден баланс между качеством представленного искусства и развлекательной "оболочкой".

Вся выставка построена как аттракцион или, если хотите, квест – тут можно скатиться с горки (и попасть прямо к огромному экрану, на котором кричат друг на друга молодые Марина Абрамович и Улай, был у них такой перфоманс об отношениях), там заглянуть в глазок и рассмотреть рисунок Анри Матисса. Комната с множеством дверей, кажется, сделана специально для кэролловской Алисы, которая то росла, то уменьшалась в размерах – где-то нужно наклониться и протиснуться в дверь, чтобы найти Малевича, а рядом залезть на лестницу, чтобы за следующей дверью обнаружить его отдаленного последователя (хватит спойлеров, имя узнаете сами). Примерно к середине даже взрослых начинает разбирать любопытство – что будет дальше.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Имена и работы на выставке показаны отменные, причем некоторые в наших главных музеях не представлены совсем, да и на выставках появляются нечасто (собирали по европейским и отечественным музеям, фондам и частным собраниям). Кроме Кандинского, Гончаровой, Дейнеки или Филонова, есть Джакометти, Бэкон, Лихтенштейн, Кляйн, Каттелан – главные имена для искусства ХХ века представлены работами хоть по размеру и небольшими, но характерными.

Впрочем, выставка построена так, что ее нужно не только смотреть, но и обязательно – обсуждать. На совместное переживание и направлен весь интерактив. Главная мысль – искусство нужно не столько понимать, сколько чувствовать – внушается в начале экспозиции и настойчиво повторяется едва ли не у каждого экспоната на разные лады сформулированным вопросом: что вы сейчас чувствуете? Когда смотрите на красную губку или подвешенную фигуру, когда крутите ручку и над засыпающим городом кружится снег? Что ощущаете, когда фыркаете на простенькие рисунки Матисса "так каждый может", и к вашим услугам доска и ручка – берите, повторяйте? Выставка с первоклассным набором имен переносит акцент с экспонатов на зрителей и их непосредственные впечатления ставит во главу угла. Немного неожиданно, но разве не для этого вообще-то существует искусство?

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Единственная опасность – по воскресеньям из желающих прокатиться с горки наверняка выстраивается очередь, да и в небольших залах может быть тесновато. А по субботам Еврейский музей закрыт. Так что если есть возможность – приходите в будни. Больше свободы для игр с шедеврами.



Ирина Мунипова сокуратор выставки У нас с Алексеем Муниповым, тоже куратором выставки, есть ребенок. Однажды мы все вместе попали в музей Прадо на выставку Босха, и там дочка хотела видеть все, а доступно было очень мало. Ей было тогда четыре года и нам приходилось ее поднимать и держать на руках перед каждой картиной столько времени, сколько ей было нужно. Мы вышли оттуда с ощущением, что что-то не то – ребенку хорошо, но он в пространстве выставки не предусмотрен. С тех пор у нас зрела идея сделать выставку, где все будет устроено иначе. Для экспозиции мы выбирали только шедевры по принципу максимальной выразительности. Не существует деления на взрослое и детское искусство. Есть недетские темы, но ребенок воспринимает искусство иначе и в любой работе найдет что-то свое.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

До 14 апреля

Еврейский музей и центр толерантности, Образцова, 11, строение 1а

С воскресенья по четверг с 12:00 до 22:00, пятница с 10:00–15:00, суббота – выходной

Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150, дети до 6 лет – бесплатно

Ирина Осипова