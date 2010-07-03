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04:37

Все билеты на выставку Мунка в Третьяковке раскупили

культура досуг выставки

04:37

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все билеты онлайн на выставку норвежского художника Эдварда Мунка в Третьяковской галерее раскупили до конца работы экспозиции.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта музея, передает портал News.ru. Тем не менее приобрести билеты по-прежнему можно в кассах.

Экспозиция, которая открылась в Инженерном корпусе 17 апреля, завершит работу 14 июля. В этой связи музей сообщил, что часы работы выставки продлены: 7 июля – до 21:00, а 11-14 июля – до 23:00.

На ретроспективе представлены более 120 экспонатов, в числе которых 64 живописных и 37 графических произведения, 14 авторских фотографий, а также мемориальные предметы и документы.

Сообщалось, что картины живописца доставили в Москву из Норвегии на автофургонах с системой спутникового слежения и под военизированной охраной.

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