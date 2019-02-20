Картины Мунка в Третьяковке защитят ограждениями

Для картин Эдварда Мунка, которые весной выставят в Третьяковской галерее, изготовят специальные ограждения. Это следует из данных, размещенных на портале госзакупок.
Сейчас идут поиски подрядчика для выполнения комплекса работ по монтажу и демонтажу выставки "Эдвард Мунк. Танец жизни". Ему предстоит изготовить специальные ограждения, которые должны быть выполнены из полосы горячекатаной стали. Устанавливать конструкции будут на пилоны. Всего будет 39 ограждений.
Подрядчику также предстоит изготовить витрины, смонтировать мультимедийное оборудование, изготовить и смонтировать графические материалы, а на втором этапе – демонтировать оборудование и убрать помещения. Начальная цена договора составляет восемь миллионов рублей.
Произведения Эдварда Мунка из музея художника в Осло доставят в Третьяковскую галерею на автофургонах с системой спутникового слежения и с вооруженным военизированным сопровождением.
Среди требований к спутниковой системе слежения указывается возможность отслеживать местоположение автомобиля, контролировать маршрут и скорость движения. Необходима также "тревожная кнопка", с помощью которой можно будет сообщать о внештатной ситуации. Экипаж автомобиля должен состоять не менее чем из двух водителей и одного сменного водителя.
По требованиям музея Мунка, работы художника должны перевозиться шестью автофургонами. Вооруженное сопровождение требуют организовать на отдельной легковой машине.
Из ГМИИ имени Пушкина на выставку в Третьяковскую галерею привезут три произведения художника. Их тоже доставят на специализированном автомобильном транспорте.
Для транспортировки картин разработают специализированные климатические ящики, а во время перевозки в автомобилях будет поддерживаться стабильный температурно-влажностный режим. Выставка будет проходить с 15 апреля по 14 июля.
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