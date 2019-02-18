Картины Мунка приедут в Москву под вооруженным конвоем

Фото: ТАСС/DPA/Ralf Hirschberger

Произведения Эдварда Мунка из музея художника в Осло доставят в Третьяковскую галерею на автофургонах с системой спутникового слежения и с вооруженным военизированным сопровождением. Информация размещена на портале госзакупок.

Среди требований к спутниковой системе слежения указывается возможность отслеживать местоположение автомобиля, контролировать маршрут и скорость движения. Необходима также "тревожная кнопка", с помощью которой можно будет сообщать о внештатной ситуации. Экипаж автомобиля должен состоять не менее чем из двух водителей и одного сменного водителя.

По требованиям музея Мунка, работы художника должны перевозиться шестью автофургонами. Вооруженное сопровождение требуют организовать на отдельной легковой машине.

Из ГМИИ имени Пушкина на выставку в Третьяковскую галерею привезут три произведения художника. Их тоже доставят на специализированном автомобильном транспорте.

Для транспортировки картин разработают специализированные климатические ящики, а во время перевозки в автомобилях будет поддерживаться стабильный температурно-влажностный режим. Выставка будет проходить с 15 апреля по 14 июля.

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