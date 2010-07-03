Третьяковка выпустила дополнительные билеты на выставки Репина и Мунка

К майским праздникам Третьяковская галерея выпустила в продажу дополнительные билеты на выставки Ильи Репина и Эдварда Мунка. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе галереи.
Как пояснил представитель Третьяковки, на праздники у любителей искусства, как правило, появляется больше времени на поход в музей. Он также напомнил, что в Москву в эти дни приезжает много гостей.
Как уточнили в галерее, 1 и 2 мая для посещения будут открыты обе выставки. Произведения Мунка можно увидеть в Инженерном корпусе ГТГ в Лаврушинском переулке, а работы Репина – в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу.
На прошлой неделе Третьяковская галерея начала продавать билеты на выставку Эдварда Мунка, которая проходит с 17 апреля по 14 июля. С первого дня работы на выставку выстроилась очередь. Помимо самой экспозиции, в рамках проекта "Эдвард Мунк" подготовили международную образовательную программу. Она включает лекции о жизни и творчестве живописца, о влиянии литературы и философии на его искусство, презентации книг и кинопоказы.
Выставка Мунка открылась в России впервые. На ней представили 70 живописных и 30 графических работ, а также фотографии и мемориальные предметы из музея Мунка в Осло и столичного ГМИИ имени Пушкина. На выставке можно увидеть и знаменитый "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.