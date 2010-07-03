Третьяковка выпустила дополнительные билеты на выставки Репина и Мунка

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К майским праздникам Третьяковская галерея выпустила в продажу дополнительные билеты на выставки Ильи Репина и Эдварда Мунка. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе галереи.

Как пояснил представитель Третьяковки, на праздники у любителей искусства, как правило, появляется больше времени на поход в музей. Он также напомнил, что в Москву в эти дни приезжает много гостей.

Как уточнили в галерее, 1 и 2 мая для посещения будут открыты обе выставки. Произведения Мунка можно увидеть в Инженерном корпусе ГТГ в Лаврушинском переулке, а работы Репина – в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу.

На прошлой неделе Третьяковская галерея начала продавать билеты на выставку Эдварда Мунка, которая проходит с 17 апреля по 14 июля. С первого дня работы на выставку выстроилась очередь. Помимо самой экспозиции, в рамках проекта "Эдвард Мунк" подготовили международную образовательную программу. Она включает лекции о жизни и творчестве живописца, о влиянии литературы и философии на его искусство, презентации книг и кинопоказы.

Выставка Мунка открылась в России впервые. На ней представили 70 живописных и 30 графических работ, а также фотографии и мемориальные предметы из музея Мунка в Осло и столичного ГМИИ имени Пушкина. На выставке можно увидеть и знаменитый "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка.