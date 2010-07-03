Очередь образовалась на выставку Мунка в Третьяковской галерее

Фото: телеканал Москва 24

В Третьяковской галерее образовалась очередь на выставку одного из родоначальников экспрессионизма Эдварда Мунка. Первая в России ретроспектива художника открылась 17 апреля, передает телеканал Москва 24.

Выставка норвежского художника разместилась на двух этажах в Инженерном корпусе галереи. Она включает несколько тематических разделов: "Пейзаж", "Художник и модель", "Графика", "Фотография" и другие.

Наследие Мунка впервые представлено в России в таком объеме – в экспозицию вошли 64 живописные, 35 графических работ, 14 фотографий и мемориальные предметы из Музея Мунка в Осло, а также два произведения из Пушкинского музея и архивные документы из собрания Третьяковки. Представлены книги писателя и монографии о нем из личной библиотеки Мунка.

Одним из центральных экспонатов стал самый ранний графический эскиз картины "Крик" 1893 года. Также можно увидеть ряд сюжетов, к которым художник возвращался на протяжении многих лет. В частности, "Танец жизни", "Поцелуй", "Мадонна", "Девушки на мосту" и другие.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова назвала выставку уникальным событием. По ее словам, Мунк – художник, определивший многое в искусстве XX века.

"Его работы преимущественно находятся в Осло. Чтобы понять, что такое творчество Мунка за рамками работы "Крик", надо приехать Осло или в ближайшие три месяца прийти на выставку в Третьяковскую галерею", – заявила она.

Выставка будет работать 17 апреля по 14 июля. Специально к выставочному проекту "Эдвард Мунк" подготовлена международная образовательная программа. Она включает лекции о жизни и творчестве живописца, о влиянии литературы и философии на его искусство, презентации книг и кинопоказы. Участниками мероприятий станут искусствоведы, писатели, издатели, переводчики и артисты из России, Норвегии и Грузии.

По требованиям музея Мунка, работы художника из Осло перевезли шестью автофургонами с системой спутникового слежения и с вооруженным военизированным сопровождением. Из ГМИИ имени Пушкина произведения также привезли на специализированном автомобильном транспорте.