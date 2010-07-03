Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Мунка

Третьяковская галерея начала продавать билеты на выставку Эдварда Мунка, которая будет проходить в Инженерном корпусе с 17 апреля по 14 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу галереи.

Специально к выставочному проекту "Эдвард Мунк" подготовлена международная образовательная программа. Она включает лекции о жизни и творчестве живописца, о влиянии литературы и философии на его искусство, презентации книг и кинопоказы. Участниками мероприятий станут искусствоведы, писатели, издатели, переводчики и артисты из России, Норвегии и Грузии.

Выставка Мунка состоится в России впервые. В состав экспозиции вошли 70 живописных и 30 графических работ, фотографии и мемориальные предметы из музея Мунка в Осло, а также из ГМИИ имени Пушкина. На выставке представят "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка.

Для картин планировалось изготовить специальные ограждения. Из Осло картины доставят на автофургонах с системой спутникового слежения и с вооруженным военизированным сопровождением.

По требованиям музея Мунка, работы художника должны перевозиться шестью автофургонами. Вооруженное сопровождение требуют организовать на отдельной легковой машине. Из ГМИИ имени Пушкина произведения также привезут на специализированном автомобильном транспорте.

Для транспортировки картин разработают специализированные климатические ящики. Во время перевозки в автомобилях будет поддерживаться стабильный температурно-влажностный режим.