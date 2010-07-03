Макаревич объяснил отмену выступления "Машины времени" в День России

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич объяснил отмену выступления в День России. Лидер группы сообщил, что была изменена программа мероприятия.
"Они сказали, что они по-другому сверстали программу", – заявил лидер группы в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Накануне сообщалось об отмене выступления рок-группы "Машина времени" в столице под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня. Пресс-секретарь коллектива Антон Чернин рассказал, что им позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Сегодня "Машина времени" успешно гастролирует по всей России, узнаваема за границей. Группа до сих пор экспериментируют со звуком, ищет новые формы подачи, привлекает к сотрудничеству интересных исполнителей.
В составе группы сейчас выступают Андрей Макаревич (вокал, гитара и клавишные), Александр Кутиков (бас-гитара и вокал), Валерий Ефремов (ударные). В разные годы с коллективом также выступали Сергей Кавагоэ, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Зайцев и Андрей Державин.
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