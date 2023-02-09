Отца Киркорова госпитализировали в Москве с обострением бронхита

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Народного артиста РФ Бедроса Киркорова (отец российского певца Филиппа Киркорова) госпитализировали в столичную клинику с обострением бронхита. Об этом сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

"Бедроса госпитализировали. У него обострение бронхита", – цитирует ее ТАСС.

В июне 2022 года Бедросу Киркорову исполнилось 90 лет.

Ранее СМИ сообщали, что отцу Киркорова вызвали скорую помощь. Мужчина пожаловался на плохое самочувствие, после чего его сиделка обратилась к медикам. Причиной ухудшения состояния певца назвали затрудненное дыхание.



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