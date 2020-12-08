Коппола заявил, что не будет снимать продолжение "Крестного отца"

Фото: кадр из фильма "Крестный отец" (1972), режиссер – Фрэнсис Форд Коппола

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола заявил, что не планирует участвовать в съемках продолжения "Крестного отца". Об этом сообщает "Газета.ру".

Он пояснил, что сценарист Марио Пьюзо оставил больше материала, чем тот, который использовали в картинах, и по нему можно снять новые фильмы. Однако он заниматься этим не планирует.

"Правами на "Крестного отца" владеет студия Paramount, они могут решить снять продолжение. Я чувствую, что свою трилогию уже завершил", – сказал Коппола.

Режиссер добавил, что у него есть другие дела.

В ноябре в Сети представили первый трейлер новой версии "Крестного отца 3". Фрэнсис Форд Коппола рассказал, что этот вариант фильма больше всего соответствует видению финала легендарной трилогии. По словам Копполы, для этой версии финальной части были созданы новые начало и конец, также подверглись изменениям некоторые сцены и кадры, была скорректирована и музыкальная составляющая картины.

