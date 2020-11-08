Сергей Собянин поздравил с днем рождения актера Олега Меньшикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения актера и режиссера Олега Меньшикова. Телеграмма представлена на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы отметил, что Меньшиков обладает высочайшим мастерством и яркой индивидуальностью.

"Вы блистательно сыграли десятки ролей и завоевали сердца миллионов зрителей", – отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что под руководством Меньшикова театр имени Ермоловой обрел большую популярность, постановки радуют жителей Москвы и "обогащают культурное пространство" города.

Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове. В 1977 году поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, дебют актера состоялся в драме "Жду и надеюсь". Особую известность ему принесла роль Костика в "Покровских воротах".

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Аллу Сурикову.