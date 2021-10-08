Украинского артиста затравили в соцсетях за роль российского офицера

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Артист Киевского театра драмы Виталий Салий подвергся травле в соцсетях за исполнение роли офицера ВМФ России, сообщает News.ru.

Актер сыграл роль в сериале "Бухта Глубокая". За это его раскритиковала писательница Лариса Ницой. Она посвятила артисту целый пост с обвинениями в Facebook.

"Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?" – написала она.

В комментариях Ницой поддержали соотечественники.

Ранее лидер украинской группы Green Grey Андрей Яценко прокомментировал решение властей отменить выступление музыкантов на концерте ко Дню независимости Украины. Группу отстранили от выступления на празднике из-за исполнения песен на русском языке. По словам Яценко, до концерта допустили только украиноязычных исполнителей.