Том Хэнкс прокомментировал идею снять сиквел "Форреста Гампа"

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Актер Том Хэнкс во время записи признался, что идея снять сиквел "Форрес Гампа" прожила всего 40 минут, сообщает "Газета.ру".
"Через долгое время мы решили поговорить о новом "Форресте Гампе", и разговор длился сорок минут. Сказали – да нет, ребята, бросьте", – рассказал актер.
Он признался, что никогда не подписывал контракты, согласно которым обязан был бы сниматься в сиквелах, и считает это правильным решением. Он подчеркнул, что если на то будут причины, фильм можно снять, но заставить его никто не может.
Фильм Роберта Земекиса "Форрест Гамп" с Томом Хэнксом в главной роли вышел в 1994 году и заработал 678 миллионов долларов в мировом прокате. За съемки в фильме Хэнкс получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер". Сам фильм получил эту награду в категории "Лучший фильм" и еще четыре статуэтки.
Ранее режиссер картины "Джокер" Тодд Филлипс подтвердил работу над сиквелом ленты. Он опубликовал обложку сценария для второй части, созданного им совместно со Скоттом Сильвером.
Рабочее название будущего фильма – Joker: Folie à Deux. Уточняется, что это французский термин, означающий форму индуцированного психоза, при котором у нескольких людей фиксируется одно и то же психическое расстройство в одно и то же время.
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