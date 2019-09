Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер

Роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне сериала "Корона" исполнит 51-летняя американо-британская актриса Джиллиан Андерсон, сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

Отмечается, что четвертый сезон сериала сейчас находится в производстве. Третий сезон выйдет на Netflix 17 ноября. Сама Андерсон заявила, что очень взволнована возможностью изобразить "такую ​​сложную и противоречивую женщину".

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk