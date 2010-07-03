Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер

Роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне сериала "Корона" исполнит 51-летняя американо-британская актриса Джиллиан Андерсон, сообщается в Twitter-аккаунте проекта.
Отмечается, что четвертый сезон сериала сейчас находится в производстве. Третий сезон выйдет на Netflix 17 ноября. Сама Андерсон заявила, что очень взволнована возможностью изобразить "такую сложную и противоречивую женщину".
Джиллиан Андерсон получила широкую известность, снявшись в сериале "Секретные материалы" в роли специального агента ФСБ Даны Скалли. Эта роль принесла актрисе "Золотой глобус". Она также снималась в таких картинах, как "Последний король Шотландии", "Обитель радости", "Великан" и "Превратности любви".
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