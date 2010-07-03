В Сети появилась мрачная российская версия "Симпсонов"

В Сети появилась необычная версия заставки американского мультсериала "Симпсоны". Ролик опубликован на YouTube-канале Lazy Square, его создателем является Алексей Семенов.

В российском ролике персонаж Барт предстает перед зрителями наркоманом, Гомер работает охранником на заводе, Мардж ругается с кассирами в супермаркете, а Лиза пытается заработать денег игрой на саксофоне в подземном переходе, однако сталкивается с полицией. К настоящему моменту ролик набрал уже более 450 тысяч просмотров.

Видео: Youtube/Lazy Square

В феврале сообщалось, что мультсериал "Симпсоны" решили продлить еще на два сезона. Поклонников сериала ждут более 40 новых серий.

В конце октября 2018 года стало известно, что создатели "Симпсонов" уберут второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона из-за обвинений в расизме. Зрители решили, что шоу показывает индийца в не самом лучшем свете.

"Симпсоны" – самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения. Первая мини-серия была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года, а демонстрация полноценных эпизодов началась 17 декабря 1989 года.

