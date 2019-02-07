"Симпсонов" продлили еще на два сезона

Фото: кадр из мультсериала "Симпсоны", создатель Мэтт Грейнинг
Культовый мультсериал "Симпсоны" решили продлить еще на два сезона. Поклонников сериала ждут более 40 новых серий.
Как сообщают "Дни.ру" со ссылкой на заявление представителей американской телесети Fox, "Симпсоны" держат мировой рекорд среди многосерийных шоу, выходящих на телевидении в прайм-тайм.
Ранее сценарист американского мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс заявил, что у авторов проекта практически нет запретных тем. Однако есть ряд ограничений, которых они придерживаются.
По его словам, сценаристы никогда не допустят, чтобы в браке Гомера и Мардж случилась измена или чтобы между ними случился бытовой конфликт с дракой. Рейсс также отметил, что в отличие от "Южного парка" в "Симпсонах" не станут затрагивать тему расстрелов, которые периодически происходят в Америке.
Сценарист признался, что сюжеты новых серий разрабатываются на год вперед. Рейсс отметил, что работа над шоу будет продолжаться до тех пор, пока его смотрят.
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