В новой серии "Симпсонов" показали пародию на Pussy Riot

Фото: кадр из мультсериала "The Simpsons", создатель Matt Groening
В мультипликационном сериале "Симпсоны" появятся героини, вдохновленные образами участниц панк-группы Pussy Riot, сообщает "Газета.ру".
Отрывок из новой серии опубликован на канале Animation on FOX на YouTube. Согласно сюжету, Барт подружился со школьницами, которые создали группу Bossy Riot и начали устраивать акции по всему Спрингфилду. Во время одного из перфомансов они в цветных балаклавах забрались в офис директора школы, распрыскали розовую краску в кабинете и написали "Сандалии навсегда" на стене.
"Симпсоны" – самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения. Первая мини-серия была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года, а демонстрация полноценных эпизодов началась 17 декабря 1989 года.
В конце октября 2018 года стало известно, что создатели "Симпсонов" уберут второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона из-за обвинений в расизме. Зрители решили, что шоу показывает индийца в не самом лучшем свете.
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