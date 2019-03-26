В новой серии "Симпсонов" показали пародию на Pussy Riot

Фото: кадр из мультсериала "The Simpsons", создатель Matt Groening

В мультипликационном сериале "Симпсоны" появятся героини, вдохновленные образами участниц панк-группы Pussy Riot, сообщает "Газета.ру".

Отрывок из новой серии опубликован на канале Animation on FOX на YouTube. Согласно сюжету, Барт подружился со школьницами, которые создали группу Bossy Riot и начали устраивать акции по всему Спрингфилду. Во время одного из перфомансов они в цветных балаклавах забрались в офис директора школы, распрыскали розовую краску в кабинете и написали "Сандалии навсегда" на стене.

"Симпсоны" – самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения. Первая мини-серия была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года, а демонстрация полноценных эпизодов началась 17 декабря 1989 года.

В феврале сообщалось, что мультсериал "Симпсоны" решили продлить еще на два сезона. Поклонников сериала ждут более 40 новых серий.

В конце октября 2018 года стало известно, что создатели "Симпсонов" уберут второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона из-за обвинений в расизме. Зрители решили, что шоу показывает индийца в не самом лучшем свете.