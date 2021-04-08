В СПЧ рекомендовали передать психиатру жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

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Жалобы о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, аналогичные той, что поступила в Государственный Эрмитаж, необходимо переправлять психиатру. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Такие жалобы надо сразу переправлять к доктору-психиатру", – цитирует его РИА Новости.
Ранее Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей. По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, некоторые жалобы, которые получила администрация учреждения, были действительно агрессивными.
Эксперт рассказала, как обнаженные скульптуры влияют на детскую психику