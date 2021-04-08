В СПЧ рекомендовали передать психиатру жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

Фото: EPA/ТАСС/ANATOLY MALTSEV

Жалобы о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, аналогичные той, что поступила в Государственный Эрмитаж, необходимо переправлять психиатру. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Такие жалобы надо сразу переправлять к доктору-психиатру", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей. По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, некоторые жалобы, которые получила администрация учреждения, были действительно агрессивными.

