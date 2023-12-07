Депутат одобрила недопуск артистов с антироссийской позицией к госфинансированию

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что поддержала бы предложение по недопуску к госфинансированию артистов с антироссийской позицией, передает RT.

"У нас действительно такие случаи есть. Если доказано, что человек выступает против государственной политики и государственной позиции, то, конечно, не надо его допускать до использования государственных средств", – сообщила депутат.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить участие артистов с антироссийской позицией в создании культурных продуктов за счет государственных средств.

Он напомнил, что в последние годы некоторые представители творческих профессий допускали публичные заявления, направленные на дискредитацию власти и Вооруженных сил РФ, призывали к введению санкций в отношении страны и делали другие антироссийские заявления.

До этого активисты движения "Зов народа" обратились в Госдуму с предложением лишить пенсий и других выплат знаменитостей со статусом иностранного агента, а также деятелей культуры, из-за рубежа критикующих спецоперацию.