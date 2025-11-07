Семь произведений отмечены премией имени Корнея Чуковского

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве завершился пятый сезон литературного конкурса на соискание премии столичного правительства имени Корнея Чуковского. Победителями стали семь произведений, сообщил портал мэра и правительства города.

"Премия имени Корнея Чуковского ежегодно объединяет талантливых авторов и помогает открывать новые имена в области детской литературы", – рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, для победителей предусмотрено денежное вознаграждение. Кроме того, все отмеченные книги будут включены в фонды московских библиотек и станут доступны всем жителям столицы.

Уточняется, что шесть произведений получили признание от жюри, а седьмое выбрали в проекте "Активный гражданин". Среди лауреатов одна книга посвящена Великой Отечественной войне ("Азбука Победы"), а другая – 205-летию открытия шестого материка русскими мореплавателями ("Антарктида. Станция "Восток". Самое холодное место на Земле").

Победителями, по мнению жюри, стали следующие работы:



"Как лисенок Веснушка кита выращивал" Татьяны Коваль в номинации "Лучшее прозаическое произведение для детей до 7 лет";

"Антарктида. Станция Восток. Самое холодное место на земле" Ольги Стефановой и Александра Жукова в категории "Лучшее прозаическое произведение для детей от 8 до 12 лет";

"Капибара Тамара" Ирины Лейк в номинации "Лучший поэтический сборник для детей до 7 лет";

"Если мамы дома нет" Аллы Мироненко в номинации "Лучший поэтический сборник для детей от 8 до 12 лет";

"Дневник большого и страшного серого Волка" Сергея Богдасарова в номинации "Лучший перевод на русский язык прозаического произведения для детей до 7 лет";

"Леонардо да Винчи: гений на все времена" Натальи Николаевой в номинации "Лучший перевод на русский язык прозаического произведения для детей от 8 до 12 лет".

В свою очередь, патриотический поэтический сборник "Азбука Победы" Александра Кофмана, Сергея Волкова и Марии Волковой стал победителем в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей". Книга набрала 20 617 голосов от участников проекта "Активный гражданин". Голосование проходило с 29 сентября по 14 октября, и в нем приняли участие более 437 тысяч человек.

