Знакомый создателя "Ласкового мая" рассказал, что могло стать причиной смерти Кузнецова

Фото: youtube.com/Чернильное небо

Хронические заболевания могли стать причиной смерти российского композитора, автора песен и создателя "Ласкового мая" Сергея Кузнецова, заявил директор исполнителя Семена Розова Иван Новиков. Об этом пишет "Газета.ру".

Отмечается, что Розов и Кузнецов выступали вместе на концерте в Оренбурге в прошлые выходные.

"Если честно, причина мне не совсем известна, но, вероятно, все-таки по хроническим заболеваниям, которые у него были", – сказал Новиков.

Ранее стало известно, что создатель коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет.

По предварительной информации, композитор скончался из-за проблем с сердцем. Теорию подтвердили представители концертного агентства, которое отвечало за организацию творческого вечера Кузнецова.

За пару дней до смерти Кузнецов выступил в Оренбурге в "Марсовом поле", собрав при этом полный зал слушателей. На творческом вечере были исполнены знаменитые композиции, которые артист написал за более чем 35 лет своей карьеры.

Позднее появилась информация, что Кузнецова похоронят 13 ноября в Оренбурге.

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