Премьеру фильма Познера "Турецкая тетрадь" перенесли на 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьеру документального многосерийного фильма журналиста Владимира Познера "Турецкая тетрадь" перенесли с 7 на 14 октября. Она пройдет на Первом канале, сообщает ТАСС со ссылкой на вещателя.

"Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященного предстоящему саммиту БРИКС. Показ "Турецкой тетради" начнется с 14 октября", – говорится в сообщении.

По словам Познера, Первый канал заранее предупредил его о переносе премьеры.

"Правда, я, если честно, не запомнил – там какая-то путаница с сеткой возникла. Насколько я знаю, 14-го числа все должно пойти в эфир", – объяснил журналист.

Ранее Познер рассказал, что отказался работать на западных каналах из-за требований определенным образом высказываться о Владимире Путине. По словам журналиста, от него потребовали определенных заявлений насчет политики. В свою очередь, Познер посчитал, что такой подход к делу не связан с журналистикой, поэтому и отказался.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Познер имеет крепкую гражданскую позицию и остается убежденным патриотом.

