Песков назвал журналиста Познера убежденным патриотом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Телеведущий Владимир Познер имеет крепкую гражданскую позицию и остается убежденным патриотом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Владимир Познер – это один из мэтров нашей журналистики, один из мэтров нашего телевидения. Это человек, жизненный путь которого отмечен очень большими достижениями в его очень сложном ремесле", – отметил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, телеведущий может критиковать какие-то проявления в России, при этом оставаясь патриотом.

"А что касается остальных, то обобщать нельзя, здесь можно говорить только о конкретных людях", – указал Песков.

Ранее Познер рассказал, что отказался работать на западных каналах из-за требований определенным образом высказываться о Владимире Путине. По словам журналиста, от него потребовали определенных заявлений насчет политики. В свою очередь, Познер посчитал, что такой подход к делу не связан с журналистикой, поэтому и отказался.

Как заявлял Путин, СМИ в России свободны, это твердо гарантировано Конституцией РФ. Единственное требование к ним – соблюдение законодательства. Этого правила должны придерживаться и иностранные корреспонденты, аккредитованные в России, говорил президент.

