Дарья Борисова представила новую серию документального фильма "Рубежи"

Фото: Анжелика Федотова

В центре московского долголетия "Войковский" состоялся показ очередной серии документального фильма директора учебно-методического центра "Авангард" Дарьи Борисовой "Рубежи", передает Агентство "Москва".

"Я верю, что каждый из нас может внести свой вклад в развитие страны. Мой фильм – это попытка показать, что патриотизм живет в каждом из нас, и важно не только говорить о нем, но и действовать", – сказала Борисова.

Это уже второй показ, который собрал большое количество зрителей, желающих узнать больше о героях нашей страны.

Представленный фильм, посвященный патриотизму и любви к Родине, раскрывает истории людей, которые своим примером вдохновляют молодежь на активные действия. Кинолента вызвала большой интерес у зрителей. После финальных титров они оживленно обсуждали между собой увиденное.

Ранее креативный продюсер "НМГ Студии" Жора Крыжовников анонсировал съемки сериала, который будет посвящен Москве. Сериал должен стать переосмыслением известной советской мелодрамы "Москва слезам не верит" и получит название "МСНВ".