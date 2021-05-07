Александр Маршал опроверг сведения о тяжелой болезни

Фото: instagram.com/marshalsinger

Певец, музыкант и композитор Александр Маршал опроверг информацию о том, что он тяжело болен, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам артиста, информация, которая ранее появилась в СМИ о его проблемах со здоровьем, сильно преувеличена.

В марте этого года в интернете стали распространять информацию о госпитализации 63-летнего артиста. При этом его супруга опровергла эти данные. По мнению журналистов, у музыканта случился инсульт.

"Ничего страшного со мной не произошло. Никакого инсульта не было, просто поднялось давление. Журналисты все преувеличили, когда увидели меня заезжающим в больницу", – отметил Маршал.

Он добавил, что в настоящее время работает над своим творчеством.

Ранее продюсер Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, Юрий Никитин опроверг распространенное заявление про "серьезную болезнь" артиста.

Он заявил, что его слова о проблемах со здоровьем у Данилко журналисты вырвали из контекста. На самом же деле у артиста со здоровьем все хорошо.

