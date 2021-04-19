Продюсер Верки Сердючки опроверг информацию о проблемах со здоровьем у артиста

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Продюсер Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, Юрий Никитин опроверг распространенное ранее заявление про "серьезную болезнь" артиста. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он заявил, что его слова о проблемах со здоровьем у Данилко журналисты вырвали из контекста. На самом же деле у артиста со здоровьем все хорошо.

"У него прекрасное состояние здоровья. Просто история была взята из контекста. В настоящий момент никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально", – отметил Никитин.

Ранее жена российского певца Александра Маршала Наталья Минькова опровергла информацию о его госпитализации. По ее словам, сообщения о предынфарктном состоянии Александра Маршала являются ложными, а сам артист чувствует себя хорошо.

До этого в СМИ распространилась информация о госпитализации 63-летнего музыканта.