Галкин поздравил Пугачеву с 72-летием

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения. Ей исполнилось 72 года, сообщает "Мир 24".

В соцсетях Галкин разместил видео, показав подписчикам, как началось утро у именинницы. "Алла, с днем рождения, любимая!" – подписал он ролик.

На кадрах артистка появляется ненакрашенной, но в красивом платье. Дети просят ее загадать желание и задуть свечи на торте, а также читают стихи, дарят цветы и подарки, сделанные своими руками.

Затем семья следует на кухню завтракать пирожками, которые помощница по хозяйству печет для Аллы Пугачевой раз в год.

В комментариях под видео появилось множество поздравлений от поклонников, коллег и друзей артистки. За два часа видео собрало почти 800 тысяч просмотров и около 13 тысяч комментариев.

Ранее в СМИ появилась информация, что сейчас формируется список артистов, спортсменов, телеведущих, которые пойдут на выборы в Госдуму в 2021 году. Сообщалось, что переговоры ведутся с Анатолием Вассерманом, Валерией, Аллой Пугачевой, Павлом Волей и футболистом Игорем Акинфеевым.

Позднее Максим Галкин опроверг слухи о выдвижении певицы Аллы Пугачевой в депутаты.

