Галкин поздравил Пугачеву с 72-летием

Фото: instagram.com/maxgalkinru
Шоумен Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения. Ей исполнилось 72 года, сообщает "Мир 24".
В соцсетях Галкин разместил видео, показав подписчикам, как началось утро у именинницы. "Алла, с днем рождения, любимая!" – подписал он ролик.
На кадрах артистка появляется ненакрашенной, но в красивом платье. Дети просят ее загадать желание и задуть свечи на торте, а также читают стихи, дарят цветы и подарки, сделанные своими руками.
Затем семья следует на кухню завтракать пирожками, которые помощница по хозяйству печет для Аллы Пугачевой раз в год.
В комментариях под видео появилось множество поздравлений от поклонников, коллег и друзей артистки. За два часа видео собрало почти 800 тысяч просмотров и около 13 тысяч комментариев.
Ранее в СМИ появилась информация, что сейчас формируется список артистов, спортсменов, телеведущих, которые пойдут на выборы в Госдуму в 2021 году. Сообщалось, что переговоры ведутся с Анатолием Вассерманом, Валерией, Аллой Пугачевой, Павлом Волей и футболистом Игорем Акинфеевым.
Позднее Максим Галкин опроверг слухи о выдвижении певицы Аллы Пугачевой в депутаты.
Депутатские кресла в Госдуме могут занять артисты
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