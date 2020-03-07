В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении. Композиция получила название Uno.
Некоторые считают, что именно с этой песней выступят музыканты. Однако официального подтверждения или опровержения этой информации нет.
Ранее об участии Little Big в "Евровидении" высказался лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр. Он заявил, что полностью поддерживает данную кандидатуру, отметив, что Little Big будет в любом случае выглядеть достойно, даже если они не смогут одержать победу в конкурсе. Скляр подчеркнул, что группа выглядит талантливо, современно и интересно.
2 марта было объявлено, что группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020". Музыкальный конкурс пройдет в мае в Роттердаме. Little Big еще предстоит побороться за право выхода в финал.
Группа Little Big основана в 2013 году, играет в стилях панк, поп и рейв. Хит группы Skibidi за неделю набрал 23 миллиона просмотров на YouTube, к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей.
Little Big в ближайшие дни представит песню, с которой поедет на "Евровидение-2020"
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