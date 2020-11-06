Группа System Of A Down выпустила два сингла в поддержку Нагорного Карабаха

Видео: youtube.comАмериканская рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет объединилась, чтобы выпустить два сингла в поддержку Нагорного Карабаха. Об этом сообщил солист группы Серж Танкян на своей официальной странице в Facebook.
Новые композиции получили названия Protect The Land и Genocidal Humanoidz.
"Эти произведения посвящены страшной войне, которая ведется против Армении и Карабаха", – написал исполнитель.
Танкян обвинил власти Азербайджана и Турции в попытке захвата Нагорного Карабаха и Армении. Музыкант заявил, что Баку и Анкара воспользовались тем, что мир слишком занят ситуацией с COVID-19 и выборами в США, и совершают преступления против человечности и окружающей среды.
Музыкант рассказал, что власти этих двух стран наняли крупные PR-компании, чтобы распространять ложную информацию о событиях в Карабахе. Всемирно известный исполнитель призвал мир открыть глаза. В связи с этим System Of A Down решила отложить все дела и поддержать армянский народ в трудные времена.
Танкян попросил всех скачать песни Protect The Land и Genocidal Humanoidz с официальной страницы Bandcamp и пообещал, что полученную прибыль перечислят во Всеармянский фонд "Айастан" для помощи Карабаху.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.
Города Шуши и Мартуни в Карабахе подверглись ударам
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