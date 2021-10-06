На Западе прокомментировали полет российского киноэкипажа на МКС

Фото: roscosmos.ru

Читатели западных СМИ прокомментировали полет киноэкипажа на Международную космическую станцию, назвав данный проект хорошей работой. Комментарии под видео о запуске ракеты появились на YouTube-канале Good Morning America.

"Они показывают, что в космической отрасли им равных нет", – написал один из зрителей.

Кроме того, многие признались, что ждут выхода картины "Вызов", которую снимут на станции, чтобы посмотреть на результаты работы в космосе.

"Русские снова впереди всех", – заявили пользователи под видео на YouTube-канале The Guardian.

Космический корабль "Союз МС-19" с актерами Юлией Пересильд и Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур во вторник, 5 октября. Приступить к съемкам команда должна на следующий день.

Планируется, что киноэкипаж проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

