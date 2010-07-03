Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге

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Фото: телеграм-канал Life Shot
Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) восстановил арт-объект "Супрематический крест" в Екатеринбурге. Об этом рассказала ТАСС координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia Анна Клец.
"Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал", – отметила собеседница агентства.
"Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели, либо облупилась краска", – пояснила Клец, добавив, что работать пришлось всю ночь, а утром Покрас Лампас улетел.
Восстановленный арт-объект представляет собой три оторванных друг от друга прямоугольника с каллиграфией. В рисунке, как и в первоначальном варианте, присутствует цитата из манифеста Казимира Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, – бросаем вам дорогу". Неизменной также осталась цветовая гамма, основанная на сочетании красного, черного и белого.
Граффити на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш было выполнено художником 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Однако 19 июля коммунальщики начали класть асфальт прямо поверх арт-объекта. Пострадала примерно десятая часть композиции – ее залили гудроном. Впоследствии работы были приостановлены.
В мэрии Екатеринбурга пообещали разобраться и наказать виновных. Сам Покрас Лампас заявил, что восстановит работу.
В конце августа мастер стрит-арта также сообщил о готовности отказаться от изображение креста в арт-объекте после протестов православных активистов.
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