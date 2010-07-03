Покрас Лампас прокомментировал протесты из-за своей работы

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Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) заявил, что готов вести диалог с верующими жителями Екатеринбурга, выступившими против восстановления его работы в виде гигантского креста.

"Мы считаем, что нужно выстроить еще раз правильную коммуникацию, ответить на все вопросы и, надеюсь, что организовать в скором времени мой приезд для восстановления площади. Если будут в процессе какие-то коррективы, то мы готовы это обсуждать и принимать решение, которое максимально будет корректно, в первую очередь для города, для жителей города и для сообществ, которые там находятся", – цитирует его РИА Новости.

Работа площадью более 6,6 тысячи квадратных метров находится на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш. Он закончил ее в июле в рамках фестиваля "Стенограффия".

Во время дорожных работ граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга собирается наказать виновных. Сам Покрас Лампас планирует восстановить работу.

Он должен был прибыть для этого в Екатеринбург в понедельник, но в воскресенье верующие активисты вышли на площадь, выступив против. Покрас Лампас полагает, что ситуация выходит за рамки стрит-арта. Поездку он пока отложил.