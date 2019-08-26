В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса

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Фото: instagram.com/pokraslampas
Организаторы фестиваля "Стенограффия" решили убрать крест из работы "Фрагмент манифеста Малевича" Покраса Лампаса в Екатеринбурге, передает РИА Новости.
В администрации Орджоникидзевского района состоялась встреча организаторов фестиваля и верующих активистов-противников граффити.
"Креста на Площади первой пятилетки не будет. Это решение художника, потому что мы не хотим ссорить между собой людей", – сказали агентству.
Сам художник также говорил, что готов отказаться от изображения креста после недовольства части православных активистов. По словам координатора фестиваля Анны Клец, никто не желает разжигать конфликты. Для Покраса Лампаса форма креста в объекте не принципиальна, добавила она.
Работа площадью более 6,6 тысячи квадратных метров находится на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш. Он закончил ее в июле в рамках фестиваля "Стенограффия".
Активисты выступили против реставрации "Супрематического креста"
Во время дорожных работ граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга собирается наказать виновных.
Сам художник планировал восстановить работу, для чего должен был приехать в Екатеринбург. Однако верующие активисты выступили против.
Поездку Покрас Лампас отложил. Он отмечал, что ведется поиск нейтрального варианта, который устроит обе стороны.
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