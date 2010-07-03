Покрас Лампас объяснил Москве 24 решение убрать крест с граффити

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Покрас Лампас решил отказаться от использования формы креста в своей работе в Екатеринбурге. Арт-объект вызвал недовольство у части общественности. Накануне в городе прошла акция. Некоторые протестующие устроили одиночные пикеты, другие выстроились в линию так, чтобы из надписей на их футболках сложился лозунг.

Сам художник объяснил свое мнение по этому поводу в комментарии Москве 24.

"Я думаю, что в ближайший день все новости будут пестрить заголовками... Я уверен, что в конечном итоге решение будет не так, чтобы мы что-то убираем, докрашиваем. Оно будет более взвешенным. Мы сейчас все над ним работаем. Видимо, в СМИ попали более яркие заголовки, чем происходит на самом деле", – заявил Покрас Лампас.



Он подчеркнул, что сам лично как художник может "сколько угодно защищать" свой арт-объект. Но если он работает в городском пространстве и создает объекты, которые формируют облик города и остаются не на один год, то такое произведение должно объединить людей, сплотить их. В таком случае важно учитывать мнение местных жителей и следить за тем, как они восприняли работу, отметил Лампас.

"Если мы видим, что происходит какая-то радикальная или агрессивная активность вокруг той или иной работы, то мы стараемся это увидеть, прислушаться, проанализировать", – говорит художник.

Лампас добавил, что ему кажется хорошей идеей показать этот супрематический крест в других городах или за границей. Он уверен, что за свою творческую жизнь сделает еще не одну работу в таком ключе.

Он отметил также, что общество на самом деле восприняло его работу очень тепло. Произошел тот случай, когда "различные общественные движения" раскритиковали работу. Лампас заявил, что с ним подобное произошло впервые, однако он не расстроился.

Ранее Покрас Лампас (Арсений Пыженков) заявил, что готов вести диалог с верующими жителями Екатеринбурга, выступившими против восстановления его работы в виде гигантского креста.

Организаторы фестиваля "Стенограффия" решили убрать крест из работы "Фрагмент манифеста Малевича". В администрации Орджоникидзевского района прошла встреча организаторов фестиваля и верующих активистов-противников граффити.

Работа площадью более 6600 квадратных метров находится на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш. Покрас Лампас закончил ее в июле в рамках фестиваля "Стенограффия".

Во время дорожных работ граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга собирается наказать виновных.

Сам художник должен был приехать в Екатеринбург в понедельник, но в воскресенье верующие активисты вышли на площадь. Покрас Лампас полагает, что ситуация выходит за рамки стрит-арта. Поездку он пока отложил.

