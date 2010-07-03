Покрас Лампас объяснил Москве 24 решение убрать крест с граффити

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Покрас Лампас решил отказаться от использования формы креста в своей работе в Екатеринбурге. Арт-объект вызвал недовольство у части общественности. Накануне в городе прошла акция. Некоторые протестующие устроили одиночные пикеты, другие выстроились в линию так, чтобы из надписей на их футболках сложился лозунг.
Сам художник объяснил свое мнение по этому поводу в комментарии Москве 24.
"Я думаю, что в ближайший день все новости будут пестрить заголовками... Я уверен, что в конечном итоге решение будет не так, чтобы мы что-то убираем, докрашиваем. Оно будет более взвешенным. Мы сейчас все над ним работаем. Видимо, в СМИ попали более яркие заголовки, чем происходит на самом деле", – заявил Покрас Лампас.
Он подчеркнул, что сам лично как художник может "сколько угодно защищать" свой арт-объект. Но если он работает в городском пространстве и создает объекты, которые формируют облик города и остаются не на один год, то такое произведение должно объединить людей, сплотить их. В таком случае важно учитывать мнение местных жителей и следить за тем, как они восприняли работу, отметил Лампас.
"Если мы видим, что происходит какая-то радикальная или агрессивная активность вокруг той или иной работы, то мы стараемся это увидеть, прислушаться, проанализировать", – говорит художник.
Лампас добавил, что ему кажется хорошей идеей показать этот супрематический крест в других городах или за границей. Он уверен, что за свою творческую жизнь сделает еще не одну работу в таком ключе.
Он отметил также, что общество на самом деле восприняло его работу очень тепло. Произошел тот случай, когда "различные общественные движения" раскритиковали работу. Лампас заявил, что с ним подобное произошло впервые, однако он не расстроился.
Ранее Покрас Лампас (Арсений Пыженков) заявил, что готов вести диалог с верующими жителями Екатеринбурга, выступившими против восстановления его работы в виде гигантского креста.
Организаторы фестиваля "Стенограффия" решили убрать крест из работы "Фрагмент манифеста Малевича". В администрации Орджоникидзевского района прошла встреча организаторов фестиваля и верующих активистов-противников граффити.
Работа площадью более 6600 квадратных метров находится на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш. Покрас Лампас закончил ее в июле в рамках фестиваля "Стенограффия".
Во время дорожных работ граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга собирается наказать виновных.
Сам художник должен был приехать в Екатеринбург в понедельник, но в воскресенье верующие активисты вышли на площадь. Покрас Лампас полагает, что ситуация выходит за рамки стрит-арта. Поездку он пока отложил.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: