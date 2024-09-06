Концерты в благодарность участникам СВО пройдут в рамках "Москвы 2030"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Концерты, посвященные героям и участникам специальной военной операции (СВО), пройдут в пятницу, 6 сентября, на двух площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства столицы.

В парке "Зарядье" мероприятие начнется в 16:00. В рамках концерта на сцену выйдут такие артисты, как Юлия Чичерина, Олег Газманов, рэпер ST, а также сами участники спецоперации и ветераны боевых действий. В их числе выступление подготовила группа "123-й полк", участниками которой стали рядовые пехотинцы стрелкового полка народной милиции Луганска. Военные защищали Донбасс и освобождали Мариуполь, получив за это награды за отвагу.

Кроме того, гости фестивальной площадки услышат выступление военно-музыкального ансамбля "Новороссия". Он был основан в 2015 году, а в его состав вошли действующие военнослужащие Луганской Народной Республики. Все члены коллектива являются участниками СВО и имеют статус ветерана боевых действий.

Еще один концерт, посвященный участникам спецоперации, состоится на Манежной площади. В 20:00 там выступит группа "АртАгитБригада1430". В ее состав входят военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка. Так, боец с позывным Апостол играет на гитаре, а военный с позывным Двиня исполняет партии на аккордеоне и клавишных.

В репертуар коллектива вошли как произведения собственного сочинения, так и известные композиции разных жанров – от рока и эстрады до песен времен Великой Отечественной войны. Участники группы серьезно увлекаются музыкой и даже имеют собственный альбом "1430 – сделано в столице", запись которого проводилась на профессиональной студии. Созданием обложки к нему занимался боец разведроты с позывным Дали.

Полк, в состав которого входят участники коллектива, был сформирован 1 октября 2022 года. В его состав вошли мобилизованные москвичи и жители Подмосковья. Уже в ноябре того же года бойцы начали создавать оборонительные укрепления на участке под Токмаком, которые позднее стали известны под названием "Линия Суровикина". Впервые они приняли бой в июне 2023-го во время столкновений у Работина.

За массовый героизм личного состава 1430-й мотострелковый полк первым из созданных в ходе мобилизации был удостоен Владимиром Путиным почетного звания "Гвардейский".

Ранее в рамках форума-фестиваля на молодежной точке "Телепорт" состоялась открытая встреча с участниками спецоперации. Герои рассказали о своем опыте, патриотическом воспитании и защите Отечества. Они отметили, что любовью к Родине является готовность отстаивать интересы и ценности своей страны.