Заключительные концерты "Москвы 2030" посвятят Александру Пушкину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посвященные Александру Пушкину концерты состоятся на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе, передает сайт мэра и правительства столицы.

Так, вечером 5 сентября в зале "Москва" проведут лекцию-концерт "Пушкин как Моцарт русской поэзии: что связывает двух гениев". Писатель Евгений Жаринов и музыковед Ярослав Тимофеев расскажут гостям мероприятия о взаимосвязи между двумя мастерами.

8 сентября на той же площадке пройдет концерт "Евгений Онегин: все начинается с любви". В его рамках Московский симфонический оркестр под управлением Юрия Демидовича вместе с солистами Государственного академического Большого театра России и Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко представят на сцене героев романа в стихах.

В рамках программы завершения форума "Москва 2030" также пройдет День города. Для гостей проведут различные мероприятия в рамках фестивалей "Лето в Москве. Все на улицу!", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". Особое внимание организаторы уделят участникам СВО и членам их семей, а также жителям новых регионов.