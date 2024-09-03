Фестиваль "Театральный марш" пройдет в саду "Эрмитаж" 7 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Гостей и жителей столицы приглашают принять участие в ежегодном фестивале "Театральный марш", который пройдет 7 сентября в саду "Эрмитаж", передает пресс-служба Московского театра на Таганке, который является организатором мероприятия.

В культурном учреждении уточнили, что фестиваль в 11-й раз ознаменует собой открытие нового сезона.

Так, на двух сценах перед гостями выступят Театр Терезы Дуровой, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр имени Пушкина, Центр драматургии и режиссуры, Современник, Театр на Бронной и выпускники курса Виктора Рыжакова Школы-студии МХАТ.

Театр на Таганке, в свою очередь, представит два спектакля: "Красную шапку" в постановке Виктории Печерниковой и в завершение программы музыкальный спектакль "Веселые ребята" под руководством Дениса Азарова.

В пресс-службе добавили, что программа фестиваля составлялась, исходя из предпочтений зрителей разных возрастов и интересов. Поэтому гостей ждут драматические, музыкальные, интерактивные спектакли, а также мюзикл и концерт.

"Театральный марш" впервые состоялся в 2013 году парке "Сокольники", затем начал проводиться в саду "Эрмитаж". За годы проведения его посетили около 250 тысяч зрителей.

Между тем 31 августа стартовал новый театральный сезон в московских театрах. На данный момент известно более чем о 200 запланированных премьерах. Новые спектакли готовятся как для взрослых, так и для детей.

По словам главы департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, в августе свои труппы собрали 34 столичных театра, а в сентябре и октябре это сделает еще 31 театр. Среди премьер, которые ждут зрителей, "Багдадский вор и черная магия" в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, "Чайка" в Театре имени Моссовета, а также другие спектакли.