V международный фестиваль русскоязычных театров зарубежья пройдет в онлайн-формате

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля/архив театра-студии "Карусель" русской школы "Эрудит" из Мэрилэнда

Со 2-го по 6-е сентября состоится V международный фестиваль русскоязычных театров зарубежья "Мир русского театра". Форум при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будет проходить в онлайн-формате, и зрители получат возможность бесплатно увидеть спектакли, созданные в самых разных странах.

Оргкомитет представит в онлайн-пространстве 10 постановок, которые идут на сценах Парижа, Вашингтона, Цюриха, Бостона, Флоренции и других зарубежных городов.

Одним из участников стал "Центр Интернационального Театра", который за 30 лет работы был отмечен многими национальными и международными наградами, в том числе премией зрительских симпатий "Звезда Театрала". Сегодня оазис русского искусства, во главе которого стоит режиссер Ольга Мельник, базируется в итальянской Флоренции. На фестивале "Мир русского театра" ее интернациональный коллектив представит моноспектакль "Звездный дождь" – постановку-"поэтический момент", в основу которой легли произведения советского клоуна-мима, писателя Леонида Енгибарова.

"Мир русского театра" покажет и необычную гоголевскую "Шинель", которую поставили под испанским солнцем – в Театральной студии Юлии Ващенко (Валенсия). Коллектив работает на двух языках, обучает и адаптирует людей через погружение в искусство. На этот раз актеры-любители вместе со зрителями окунутся в мир, где "маленький человек" живет среди "больших господ". Шинель здесь обретает свое физическое воплощение, а вся история показывается по-новому – с помощью пластики.

Также тему русской классики продолжат и актеры Школы "Эрудит" и Театра-студии "Карусель" из США (Бетесда). Они взялись за сцены из романа в стихах "Евгений Онегин", даже несмотря на то, что для большинства юных артистов русский язык не является родным.

Фестиваль организован некоммерческим фондом "Мир Театрала" и журналом "Театрал". Увидеть эти и другие спектакли можно на официальной странице проекта в социальной сети ВКонтакте.

Ранее в столице под открытым небом прошел концерт "Театральная сцена: открытый микрофон". Здесь москвичи смогли проявить свои таланты: прочесть стихи, выступить с музыкальным или танцевальным номером, а также представить на суд зрителя театральный этюд.