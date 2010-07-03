Уроки поэзии и лекции по истории письменности проведут в центре "Слово" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Уроки поэзии и лекции из истории культуры Древней Руси проведут в центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Занятия продлятся чуть более трех месяцев – с 6 июня по 8 сентября, передает портал мэра и правительства Москвы.
В программу также вошли экскурсии, мастер-классы, встречи с учеными и тренинги для подготовки к написанию Тотального диктанта.
"Сегодня в центре "Слово" начинается образовательная программа, которая продлится все лето", – рассказала заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, "гостей самых разных возрастов ждет около 50 лекций, мастер-классов и интерактивных экскурсий".
К 220-летнему юбилею Александра Пушкина, который отмечают 6 июня, цикл занятий откроет лекция о том, как сочинять стихи и правильно определять их размер. А 8 июня юные москвичи смогут присоединиться к интерактивной экскурсии по экспозиции центра: разгадать древние шифры и решить лингвистические головоломки. Ребята также узнают интересные факты из истории славянской письменности и культуры.
С 9 июня в центре стартуют детские мастер-классы по каллиграфии и леттерингу. Профессиональные художники-графики познакомят учеников с различными видами исторического и современного письма.
Всех, кто интересуется легендами и народным эпосом, приглашают на лекцию этнографа Александра Маточкина. 16 июня ученый расскажет, как связаны между собой искусство древних сказителей и современный сторителлинг. А 22 августа этнограф прочтет лекцию о русской песне.
В центре "Слово" также пройдут занятия по написанию собственных произведений. Все лето на ВДНХ будет работать детская школа журналистики "Летучка", где юные москвичи смогут попробовать себя в роли редакторов, дизайнеров и фотографов.
Всем желающим принять участие в мероприятиях, которые пройдут в центре "Слово", нужно зарегистрироваться онлайн.
Центр славянской письменности "Слово" открылся в отреставрированном павильоне № 58 "Земледелие" на ВДНХ в конце мая. Выставочный комплекс разделен на несколько тематических зон. Первая посвящена развитию письменности от древности до наших дней. Вторая рассказывает о связи текстов с духовной, культурной и политической жизнью общества. Третья зона повествует об истории и будущем главных символов письма – букв. В центре "Слово" представлено свыше 200 уникальных экспонатов.
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