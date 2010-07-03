Вейк-парк и две лодочные станции откроются на ВДНХ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В этом сезоне на ВДНХ будут работать зоны для различных видов спорта и пункты проката необходимых спортивных принадлежностей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Площадь ВДНХ – больше 300 гектаров. Архитектурно-парковый комплекс такого размера сам по себе располагает к спорту и активному отдыху. Тем более для этого созданы все условия", – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что масштаб ВДНХ позволяет покататься здесь на велосипедах, самокатах, гироскутерах, выходить на пробежки или кроссфит.

На ВДНХ есть теннисные корты, площадки для волейбола, футбола, баскетбола. Игровую зону для настольного тенниса создали между павильонами № 57 "Россия – моя история" и 58 "Земледелие".

Рядом с ней есть зона для бадминтона, воланы и ракетки выдаются напрокат. Площадки работают с 11:00 до 21:00 в будние дни и с 11:00 до 22:00 в выходные и праздники. Инвентарь перестают выдавать за полчаса до закрытия. Поиграть можно и бесплатно, для этого есть "счастливые часы" (каждый день с 11:00 до 13:00).

В июне на ВДНХ откроются вейк-парк и две лодочные станции. На 3-м Каменском пруду можно будет взять напрокат одну из 15 четырехместных лодок. Чуть позже здесь появятся двухместные катамараны и каноэ. Еще 10 четырехместных лодок появятся на Парковом пруду в парке "Останкино".

С 1 июня справа от Центральной аллеи открылся павильон велопроката № 1. Спортзал Park Arena CrossFit находится в павильоне № 27 "Физкультура и спорт", вдоль беговых дорожек стоят уличные тренажеры.

Рядом с Мичуринским садом есть два поля с искусственным травяным покрытием и разметкой (40 на 20 метров). Рядом расположены раздевалки на 12 мест с душем и туалетом.

Футбольный стадион находится в парке "Останкино". Пользоваться полем можно бесплатно, но форму и мяч нужно взять с собой. Здесь также есть трибуны для болельщиков.

Рядом с павильоном № 27 "Физкультура и спорт" находятся две площадки для уличного баскетбола, поле для мини-футбола и трибуны.

Самый большой в России веревочный парк на искусственных опорах расположен недалеко от павильона № 27 "Физкультура и спорт". Это четырехэтажные канатные джунгли на 1000 квадратных метров с препятствиями и большими качелями.