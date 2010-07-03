Со вкусом тайского чая и томатов. Необычное мороженое представят на фестивале на ВДНХ

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Фестиваль мороженого пройдет в "Технограде" на ВДНХ с 11 по 16 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В программе сладкого праздника – дегустационные экскурсии и квесты, мастер-классы от ведущих российских шеф-поваров. Специалисты расскажут, как готовится мороженое из омара, серебра и золота.

Как напомнил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, "Техноград" является уникальной площадкой "для получения различных специальностей, оснащенной самым современным оборудованием". По его словам, комплекс, где можно провести время всей семьей, становится очень популярным у москвичей с разными интересами.

"Этим летом "Техноград" станет лучшим местом для дегустации мороженого", – заверил Фурсин. Он добавил, что с момента открытия "Техноград"’ посетили уже более 100 тысяч человек.

В июне гостям фестиваля предложат попробовать жареное мороженое с ванильным соусом по классическому французскому рецепту XVIII века, мороженое с вялеными сицилийскими томатами и базиликом. Кроме того, на ВДНХ у каждого будет шанс продегустировать необычное мороженое из тайского чая анчан с кристаллами морской соли и экомороженое без лактозы с клетчаткой.

Летний фестиваль "Коллекция "Мороженое 2019–2020" откроется в полдень 11 июня. Желающим принять участие в квестах и мастер-классах нужно предварительно зарегистрироваться на сайте "Технограда".

"Техноград" открылся на территории "Парка знаний" на ВДНХ в сентябре 2018 года. Его площадь составляет 25,6 тысячи квадратных метров. Здесь можно обучаться 40 специальностям. На обучение с нуля уходит несколько месяцев, а повысить квалификацию или пройти переподготовку можно за несколько недель.