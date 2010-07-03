Собянин открыл центр "Слово" на ВДНХ

Сергей Собянин 24 мая поздравил горожан с Днем славянской письменности и культуры. В честь этого события мэр открыл центр "Слово" на ВДНХ.
По словам главы города, центр посвящен истории и будущему славянской письменности. Его посетителей ждут мастер-классы и образовательные программы.
"Музей очень необычный, посвященный букве, слову, кириллице, началу письменности в России. И такая задача была – сделать не только полезно, но и интересно. И я благодарю коллег, которые много месяцев занимались этой работой, специалистов, ученых, Патриархию, которая так же активно участвовала в создании этого музея", – сказал Собянин.
Он добавил, что главная выставка страны станет крупнейшим музейным центром Москвы и России.
Центр славянской письменности "Слово" появился в отреставрированном павильоне № 58. Раньше там размещалась экспозиция "Земледелие", а до нее – "Украинская ССР".
Вместе с реставраторами новый музей создавали ученые и эксперты по древнерусской литературе и русскому фольклору. Кроме того, над экспозицией работали художники-шрифтовики.
Выставочное пространство охватывает более тысячи квадратных метров. Первая часть экспозиции рассказывает о возникновении и развитии письменности от древности до наших дней. Вторая – о связи текстов с духовной, культурной и политической жизнью общества. А третья посвящена истории и будущему букв. Заключительная часть экспозиции – "Бесписьменная культура" – расскажет судьбе устной речи.
Гости центра смогут посмотреть видеофрагменты тематических спектаклей, кинофильмов и историческую хронику. Также для них проведут образовательные программы, мастер-классы, дискуссии, связанные с историей письменности, литературы и искусства.
Открытию центра "Слово" предшествовала кропотливая работа реставраторов, возродивших исторический павильон "Земледелие". В 2014 году в павильоне провели неотложные работы, а затем приступили к комплексной реставрации. Мастера-реставраторы привели в порядок фасад здания, декоративный парапет и герб. Вместе с тем они вернули исторический облик скульптурным композициям "Стахановцы сельского хозяйства" и "Стахановцы промышленности", композиции "Пшеничный сноп" и скульптурным группам "Слава" на крыше павильона.
В прошлом году День славянской письменности и культуры отметили концертом на Красной площади. Со сцены прозвучала русская духовная музыка, популярные песни советских авторов, белорусские и русские народные песни.
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