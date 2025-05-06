Прощание с актрисой Алефтиной Евдокимовой пройдет 7 мая на сцене Малого театра

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Прощание с советской и российской актрисой театра и кино Алевтиной Евдокимовой пройдет 7 мая с 12:00 до 12:45 на сцене филиала Малого театра, который находится на улице Большая Ордынка в Москве. Об этом сказано на сайте культурного учреждения.

Евдокимова скончалась 4 мая на 86-м году жизни.

Актриса родилась в 1939 году в Харьковской области. В 1963 году она завершила обучение в Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК), а после вошла в состав труппы Малого театра.

Евдокимова приняла участие в свыше 60 спектаклях, в том числе в "Разбойниках", "Униженных и оскорбленных" и "Золушке". Народная артистка РФ снималась также в нескольких российских фильмах, включая кинокартину "Курьер", где сыграла роль матери главной героини Кати.

Ранее умерла советская и российская актриса театра Ирина Кострова. Ей было 102 года. Артистка выступала на сценах Железнодорожного театра Марии Кнебель, Московского театра имени Ленинского комсомола и Театра на Таганке. В 1999 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ.

