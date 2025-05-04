Прощание с актрисой Ириной Костровой завершилось в столице

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Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой завершилась в "Москонцерт холле" в столице.

Проститься с Костровой пришли коллеги и те, кто был с ней знаком при жизни. В частности, присутствовали заслуженные артисты РФ Ян Осин, Николай Соколов и Сергей Жилин, а также гендиректор кинокомпании "Родина" Ирина Мисанова. Венки на церемонию прислали столичный департамент культуры, а также близкие. Артистку похоронят на Даниловском кладбище.

Гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин заявил, что Кострова остается навсегда "вдохновением и теплом в душе".

О смерти Костровой стало известно 1 мая. Она ушла из жизни в возрасте 102 лет.

Актриса выступала на сценах Железнодорожного театра Марии Кнебель, Московского театра имени Ленинского комсомола и Театра на Таганке. В 1999 году она получила звание заслуженной артистки РФ, а в 2023-м – орден "За заслуги в культуре и искусстве".