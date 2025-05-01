Ушла из жизни 102-летняя актриса Ирина Кострова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Советская и российская актриса театра Ирина Кострова ушла из жизни в возрасте 102 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.

"Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас!" – сказал он.

Бачурин добавил, что прощание с актрисой состоится 4 мая в 12:00 в "Москонцерт холле".

Кострова родилась в 1923 году. Она выступала на сценах Железнодорожного театра Марии Кнебель, Московского театра имени Ленинского комсомола и Театра на Таганке.

В 1999 году ей присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации. Кроме того, она является заслуженной артисткой Кабардино-Балкарии и Калмыкии. В 2023 году Кострову удостоили орденом "За заслуги в культуре и искусстве".