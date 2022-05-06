Памятник Владимиру Этушу открыли на Новодевичьем кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Памятник театральному деятелю, народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в Москве на Новодевичьем кладбище на месте его захоронения.
"Все его помним, любим. Он 75 лет отдал служению в Театре Вахтангова. Легендарная личность", – отметил директор театра Кирилл Крок на церемонии открытия памятника.
Монумент изготовлен из бронзы, его автором стал скульптор Филипп Трушин. Образ передает разные вехи судьбы Этуша, а на одно плечо артиста накинута шинель, напоминающая о его годах на фронте.
Вдова артиста Елена Этуш подчеркнула, что для открытия памятника именно 6 мая, к 100-летию со дня рождения артиста, было приложено много усилий.
На церемонию открытия пришли родные, друзья, коллеги, актеры и работники Театра имени Евгения Вахтангова.
Также к 100-летию со дня рождения Владимира Этуша 15 мая на основной сцене Вахтанговского театра состоится посвященный его памяти "Хрустальный бал Хрустальной Турандот". Уточняется, что артисты театра, партнеры Этуша по кино и его ученики примут участие в праздничном гала-концерте.
В феврале сообщалось, что Театр имени Евгения Вахтангова планирует осенью открыть в столице памятник театральным деятелям Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому.
"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Владимира Этуша
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