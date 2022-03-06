Специалисты ГМИИ им Пушкина подготовят транспортировку коллекции Морозовых в Париж

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Хранители и реставраторы ГМИИ имени Пушкина в ближайшее время поедут в Париж для подготовки к транспортировке в РФ экспонатов из коллекции Михаила и Ивана Морозовых. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора музея Марину Лошак.
Он подчеркнула, что транспортировка предметов будет организована наилучшим и безопасным для них образом.
Лошак добавила, что неприкосновенность коллекции гарантирована на правительственном уровне.
"Неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых, находящейся в Париже на выставке в Fondation Louis Vuitton, гарантирована на правительственном уровне указом об освобождении экспонатов от ареста. Указ был подписан министром культуры Франции, его действие продлено до 15 мая 2022 года", – рассказала она.
Директор музея подчеркнула, что сотрудничество с другими зарубежными партнерами не прекращается, они поддерживают взаимоотношения с РФ в сфере культуры.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон откроет в Париже выставку собраний братьев Морозовых. Коллекции впервые покинут Россию. Речь идет примерно о 200 шедеврах французских и русских мастеров, собранных промышленниками-меценатами.
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