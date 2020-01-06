В США вручили премии "Золотой глобус"

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Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса получила кинопремию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм.
Лучшим драматическим актером назван Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме. Приз за "Лучшую женскую роль" получила Рене Зеллвегер.
Фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" собрал больше всех наград. Так, картина была отмечена премиями за лучший сценарий, а также за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, она выиграла в номинации "комедия/мюзикл". Брэд Питт также получил награду за игру в фильме "Однажды в... Голливуде", ему присуждена премия "Лучший актер второго плана".
Приз за "Лучшую женскую роль в комедии или мюзикле" присужден актрисе Аквафине за роль в картине "Прощание". А лучшая мужская роль в этой номинации отдана Тэрону Эджертону, сыгравший Элтона Джона в "Рокетмене".
Лучшим комедийным сериалом стал "Дрянь" от автора Фиби Уоллер-Бридж. Она написала сценарий сериала и исполнила в нем главную роль. За нее актриса также ранее получила "Золотой глобус".
В номинации "Лучший анимационный фильм" победил "Потерянное звено". Премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" режиссерa Пон Чжун-xo.
Снятый в США сериал "Чернобыль" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм". На премию в этой номинации также претендовали сериалы "Уловка-22", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".
77-я церемония вручения награды "Золотой глобус" проходила в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния. Премия ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Награда имеет 25 номинаций, охватывающих кинематограф и телевидение.
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